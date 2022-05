Smallingerland blijft kritisch op milieudienst Fumo

wo 11 mei 2022 18.36 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil dat de provinciale milieudienst Fumo in Grou maatregelen invoert, die financiële risico's voor de bedrijfsvoering wegnemen of verkleinen. De werkzaamheden van de dienst moeten beperkt blijven tot de hoogstnoodzakelijke. Reden is dat de gemeentelijke bijdrage voor volgend jaar met bijna 23.000 euro toeneemt tot een bedrag van 575.542 euro. Voor 2023 heeft de Fumo zo'n 17,26 miljoen van de aangesloten gemeenten nodig.

De kritische houding van burgemeester en wethouders in Smallingerland viel in goede aarde bij de gemeenteraadsleden, die dinsdagavond in Het Debat hun fiat aan de financiële bijdrage moesten geven. "We begrijpen dat wel", aldus Piet Lesterhuis van GroenLinks. Meine Hofman van Smallingerlands Belang ging een stapje verder. "Het loopt al jaren niet bij de Fumo. De risico's zijn al veel eerder aangegeven en er gebeurt niets mee. Het is onvoldoende zoals de Fumo presteert."