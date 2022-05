Topprestatie-certificaat voor zwembad De KÃ»pe

Topprestatie-certificaat voor zwembad De Kûpe

wo 11 mei 2022 17.29 uur

BUITENPOST - Zwembad De Kûpe is de tweede sportlocatie in Friesland die het Topprestatie-certificaat ontvangt. "Dit zwembad is nieuw én gezond", zei wethouder Margreet Jonker. "Op drie gebieden is hard gewerkt aan een gezonde omgeving om te sporten."

Naast het voedings- en drankenaanbod in de kantine heeft De Kûpe ook ingezet op een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid. Dinsdagmiddag reikte wethouder Jonker een bord met badges uit aan zwembadmanager Maarten Been. "Dit is vooral gelukt door de enthousiaste inzet en bevlogenheid van onze werknemers en de coaches van Team:Fit."

Het personeel van De Kûpe heeft samen met een Team:Fit coach het aanbod van de sportkantine in het zwembad in kaart gebracht. Waar mogelijk is het assortiment aangepast naar gezondere alternatieven. Dat betekent dat een derde deel van het totale aanbod nu gezondere producten bevat. \'Zo kan iedereen die dat wil, een gezondere keuze maken’, zegt Maarten Been.

Team:Fit maakt bij een sportkantine of -accommodatie in een paar eenvoudige stappen het voedingsaanbod gezonder, zonder hiervoor omzet te hoeven inleveren. De Team:Fit coach werkt hierbij samen met de JOGG-regisseur van de gemeente. Sportverenigingen die ook stappen willen zetten naar een gezonde kantine, kunnen zich melden via de website van de gemeente.