Auto in frontale botsing met vrachtwagen bij Rottevalle

di 10 mei 2022 16.10 uur

ROTTEVALLE - Een automobilist is dinsdagmiddag in botsing gekomen met een tegemoetkomende vrachtwagen. Het ongeval gebeurde omstreeks 15.10 uur op de Litswei (N369) bij Rottevalle. De bestuurder was door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht gekomen. Even later volgde de frontale aanrijding.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De politie wist de aanrijding vrij snel af te handelen waardoor het verkeer ook weinig hinder ondervond. Zowel de auto als de vrachtwagen moesten door een bergingsbedrijf afgevoerd worden.

FOTONIEUWS