Drachtster (32) opgepakt voor seksuele uitbuiting

di 10 mei 2022 11.23 uur

DRACHTEN - Een 32-jarige man uit Drachten is door de politie opgepakt als verdachte in een mensenhandel-onderzoek. De man wordt ervan verdacht een vrouw te hebben gedwongen tot prostitutie.

De man werd dinsdag rond 8.00 uur aangehouden in Drachten. Hij wordt verdacht van mensenhandel in de vorm van seksuele uitbuiting. De aangehouden verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen en wordt gehoord. Het onderzoek is in volle gang.

Prostitutie

De politie kwam de man op het spoor toen er een aantal maanden geleden meldingen binnenkwamen over illegale prostitutie. Binnen de politie startte het Team Mensenhandel van de recherche Noord-Nederland een onderzoek. Dit onderzoek leidde tot de aanhouding van deze verdachte.

Woning doorzocht

Na de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Agenten namen hierbij een auto, een boot en meerdere gegevensdragers in beslag. Deze in beslag genomen goederen zullen worden onderzocht. De politie roept mogelijke getuigen of andere betrokkenen op om zich te melden.

Heeft u de aanhouding gezien? Laat het ons weten voor aanvullende berichtgeving.