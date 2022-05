Forse schade en gewonde bij botsing op viaduct A7

za 07 mei 2022 16.09 uur

BEETSTERZWAAG - Twee auto's zijn zaterdagmiddag op de Beetsterweg bij Beetsterzwaag met elkaar in botsing gekomen. Dit gebeurde ter hoogte van de af- en oprit van de A7 richting Heerenveen. Een vrouw, die in de Volvo zat, is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Rijkswaterstaat is ter plaatse gekomen om de weg gedeeltelijk af te zetten. Dit om een veilige werkomgeving te creëren voor de hulpdiensten. Ook de brandweer kwam ter plaatse, zij hebben geholpen de vrouw uit het voertuig te krijgen.

De Volvo kwam vanaf Nij Beets en reed richting Beetsterzwaag. De bestuurder van de Nissan, die af wou slaan vanaf de A7 naar Nij Beets zag de Volvo vervolgens over het hoofd. Een botsing was het gevolg. Een berger is ter plaatse gekomen om beide auto's mee te nemen.

