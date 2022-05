Premiere avond The Underground groot succes

za 07 mei 2022 11.40 uur

DRACHTEN - In de Sluisfabriek in Drachten ging vrijdagavond de voorstelling The Underground in premiere. Honderden bezoekers keken vanaf de volle tribune naar het spektakel. Een voorstelling die zich het best laat omschrijven als circus, theater, concert, toneel, poëzie, dans en dan alles in een.

Theatervoorstelling The Underground

In het industriële decor van locatie de Sluisfabriek in Drachten - een voormalige machinefabriek uit 1961 – speelt de nieuwe voorstelling The Underground van Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni in samenwerking met Asko I Schönberg, Slagwerk Den Haag en Schouwburg De Lawei in Drachten. Regisseur Guy Weizman liet zich inspireren op Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) een kortverhaal van romanschrijver en publicist Fjodor Dostojevski. Toneelschrijver Rik van den Bos bewerkte het tot een moderne, zeer herkenbare tekst over iemand die niet kan accepteren hoe de wereld in elkaar steekt, niet in staat is om mee te doen met de regels van het spel en zich terugtrekt in zijn eigen wereld. Toneel, poëzie, livemuziek, zang, dans en acrobatiek vervlechten tot een rauwe, cynische, energieke, maar vooral ook humoristische voorstelling. Die zich het best laat omschrijven als een tragikomisch theatraal popconcert in een circusachtige setting. Of 'cabaretesk’ theater over de kunst van het mislukken.

Clownesk trappen tegen bestaand systeem

Aantekeningen uit het ondergrondse is een monoloog van een verbitterde man die zich terugtrekt in zijn huis. Hij heeft klappen geïncasseerd en wil niet meer deelnemen aan het systeem. Nee is zijn antwoord op alles, zonder dat hij weet wat hij wél wil. In de eigentijdse op momenten vlijmscherpe versie van Rik van den Bos krijgt een eenzame clown, Olympia, de hoofdrol. De clown, vertolkt door Sanne den Hartogh (1981), accepteert niet hoe de wereld in elkaar steekt. Het lukt hem ook niet zich te conformeren aan de regels. Hij zakt alsmaar dieper weg en trekt zich steeds verder terug. Den Hartogh heeft in The Underground een alter ego, Vlaming Bram de Laere, een circusartiest en clown die op het slappe koord kan balanceren.

NITE in Friesland

Tijdens het Culturele Hoofdstad jaar Leeuwarden-Fryslân 2018 presenteerden het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni de voorstelling Conference of the Birds die meer dan 12.000 bezoekers trok. In het kader van de eerste editie van de Arcadia Triënnale 2022 zijn de gezelschappen terug voor deze nieuwe voorstelling. Nu onder de naam NITE, dat staat voor nationaal interdisciplinair theater ensemble, en bestaat uit het Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni + Asko I Schönberg + Slagwerk Den Haag.

De voorstelling in de Sluisfabriek is te zien tot en met 22 mei.