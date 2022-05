Automobiliste (38) gepakt na wilde achtervolging

za 07 mei 2022 11.10 uur

DRACHTEN - Na een wilde achtervolging wist de politie vrijdagavond een 38-jarige automobiliste uit Drachten van de weg te halen. Op de Feart in Ureterp is de vrouw uiteindelijk tot stoppen gedwongen. Bij het klemrijden raakte een politieauto beschadigd.

De achtervolging begon eerder op de avond op de A7. De vrouw besloot het gaspedaal diep in te trappen.

Negeren stopteken

Omdat de vrouw in een voor de agenten herkenbaar voertuig reed, besloten ze op de snelweg de bestuurder een stopteken te geven. Dat gebeurde ter hoogte van Drachten in de richting van Groningen. De politie laat WâldNet weten dat de vrouw het stopteken negeerde en dat er een wilde achtervolging met hoge snelheden ontstond.

Spookrijden

De vrouw besloot op een zeker moment zelfs een stukje te gaan spookrijden op de Wâldwei. De politie had namelijk de afslag naar de N31 voor de vrouw geblokkeerd. Ze besloot vervolgens om de autoweg in tegenovergestelde richting te nemen.

Klemgereden

De achtervolging ging verder door de dorpen Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp. Agenten wisten de Drachtster dame uiteindelijk klem te rijden op de Feart in Ureterp. Daarbij raakte een politieauto beschadigd.

Drugs en geen rijbewijs

De vrouw is ter plaatse door de politie aangehouden. Ze wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het meerdere malen negeren van het stopteken. Uit een speekseltest kwam naar voren dat de vrouw ook nog eens onder invloed van drugs had gereden. Bovendien zat ze zonder geldig rijbewijs achter het stuur. Een bloedproef, afgenomen op het politiebureau, moet later uitwijzen welke en hoeveel drugs ze had gehad.

Met een rijverbod van 24 uur is de vrouw heengezonden. Haar voertuig werd in beslag genomen en afgevoerd door een berger.

