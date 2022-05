Boze Kollumer (23) slaat vriendin knock-out

vr 06 mei 2022 18.15 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige Kollumer die begin december zijn vriendin heeft geslagen waardoor de vrouw enige tijd het bewustzijn verloor, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

“De emmer is vol”

De vriendin was op 7 december bij de verdachte langs gegaan om de relatie te verbreken. Dat ze vertelde dat ze een ander had en zwanger was – wat achteraf niet waar bleek te zijn – was voor de verdachte de druppel. “De emmer is de emmer vol en wordt het me zwart voor de ogen”, zei hij tegen rechter Mathieu van Linde. De relatie was al een poos niet goed meer.

Balkon op gevlucht

De verdachte zou vervolgens zijn vriendin behoorlijk te grazen hebben genomen. Hij zou haar op de bank hebben gegooid en gestompt en geslagen hebben. De vriendin vluchtte het balkon op. Daar zou hij haar zo hard tegen het hoofd hebben geslagen, dat ze haar bewustzijn verloor. Een buurman zag de verdachte uithalen, de man zag niet waar de Kollumer sloeg.

Balkondeur tegen het hoofd

De vrouw zou zeker drie tot vijf minuten bewusteloos op het balkon hebben gelegen. De verdachte beweerde zijn vriendin zou de balkondeur bij het opendoen per ongeluk tegen het hoofd had gekregen waardoor ze knock-out ging. Het had achteraf niet mogen gebeuren, gaf hij toe. Hij is in therapie gegaan en is bezig zijn leven op orde te krijgen. “Ik wil dit niet weer”, zei de Kollumer.

Rust gevonden

Sinds hij en zijn vriendin uit elkaar zijn, heeft hij naar eigen zeggen rust gevonden. Hij had zijn vriendin wel degelijk bewusteloos geslagen, concludeerde officier van justitie Riemke van der Zee. Daar ging de rechter ook vanuit. Van Linde sprak van “een enorme klap tegen het hoofd”. Dat het slachtoffer enige tijd bewusteloos was, zei iets over de kracht waarmee was geslagen, stelde de rechter.

Training cognitieve vaardigheden

Bij het bepalen van de straf hield Van Linde er rekening mee dat de relatie zich al enige tijd in roerig vaarwater bevond. “Maar geen enkel gedrag kan een excuus zijn voor het gedrag dat u die dag vertoond heeft”, merkte de rechter op. Overeenkomstig de eis kreeg de Kollumer een werkstraf van 60 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De Kollumer moet een training cognitieve vaardigheden volgen en hij moet meewerken aan middelencontroles. Hij moet 1000 smartengeld aan zijn ex betalen. Verder moet hij zorgkosten en reiskosten betalen. De rechter legde ook een contactverbod op.