Pas gekochte bestelbus gaat in vlammen op

vr 06 mei 2022 09.49 uur

BAKKEVEEN - Het was een flinke teleurstelling voor een Pool deze vrijdagochtend. Zijn pas gekochte bestelbus ging in luttele seconden in vlammen op.

De Pool had de bestelbus gekocht in Bakkeveen en terwijl hij de laatste papieren zou tekenen, begon het voertuig langzaam te roken. De brandweer werd om 8.45 uur opgeroepen om het vuur te doven. De bestelbus was net voor de brand op een autotransporter gereden. Het was de bedoeling dat het voertuig met andere auto's overgebracht zou worden naar Polen.

Kortsluiting

De oorzaak van de brand betrof een kortsluiting. Een betrokkene raakte bijna nog gewond toen hij - na het ontdekken van de brand - de motorkap opende. Er ontstond een steekvlam. De man kwam met de schrik vrij. Even later wisten de betrokkenen nog wel de auto van de handrem te krijgen, waardoor de auto tijdig van de autotransporter aan de Boskleane werd gehaald. Hij brandde even later volledig uit.

Steenmarter

Met een heftruck is de auto later van de weg gehaald en afgevoerd. Mogelijk kon de kortsluiting ontstaan door het werk van een steenmarter. In de omgeving zitten veel van deze dieren en mogelijk heeft het dier gevreten in de bekabeling waarna er brand kon ontstaan.

FOTONIEUWS