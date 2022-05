Veel jongeren bij dodenherdenking in Drachten

wo 04 mei 2022 22.35 uur

DRACHTEN - De dodenherdenking in Drachten werd dit jaar door opvallend veel jongeren bezocht. De start was woensdag om 19.00 uur bij het carillon in het centrum van Drachten. Een stille tocht leidde naar het Van Haersmapark. Jongeren die betrokken zijn bij de MOS en de leerlingen van OSG Singelland droegen tijdens de tocht de kransen.

De officiële plechtigheid werd namens de gemeente geopend door Peter Boomsma en start om 19.30 uur in het Van Haersmapark. Burgemeester Jan Rijpstra en zijn vrouw Caro van Dijk legden de eerste krans bij het oorlogsmonument, dat is opgericht ter nagedachtenis aan achttien medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Vervolgens werden kransen gelegd namens de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland, de veteranen, het OSG Singelland en bij het Sinti en Roma monument, het Joods monument en het Nederlandse-Tramweg-Maatschappij-monument. De kransen werden gelegd door leerlingen van PCBO Het Mozaïek, PCBO It Ambyld en OSG Singelland.

Wilhelmus

Na de kranslegging was het woord aan burgemeester Rijpstra. Na de taptoe en de twee minuten stilte werden het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus gespeeld, onder muzikale begeleiding van CMV Concordia uit Drachten.

FOTONIEUWS