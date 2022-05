Waarom staat er al tijden een Audi op de carpoolplek Frieschepalen?

di 03 mei 2022 18.30 uur

FRIESCHEPALEN - Een blauwe Audi staat al maandenlang verlaten op de carpoolplek bij Frieschepalen. Op een zeker moment is het voertuig met politielint afgezet, maar van de eigenaar ontbreek ieder spoor. WâldNet ontving meerdere meldingen over de auto en ging op onderzoek uit.

De politie kon weinig melden over de auto. Wel is bekend dat agenten politielint om het voertuig hebben gedaan. “Waarschijnlijk is de auto verlaten door de eigenaar”, zo laat de politie WâldNet weten. De politie doet dan ook geen onderzoek naar het voertuig. Wel werd er onlangs een melding gemaakt bij de gemeente Smallingerland. Wanneer zij de auto zullen ophalen is niet duidelijk.

Vandalisme

Opvallend is dat de auto geen kentekenplaten heeft. De ramen zijn inmiddels door vandalisme vernield. De glasscherven liggen op de parkeerplaats als stille getuige. In de auto liggen verder een aantal koffers welke ook al nader bekeken zijn door vreemden.

Het blijft vooralsnog een raadsel van wie de auto is en wie het daar heeft achtergelaten. Naar verwachting zal de gemeente het voertuig binnen afzienbare tijd afvoeren.

Een lezer liet WâldNet als reactie op dit bericht weten dat de auto was voorzien van witte kentekenplaten met als kenteken 2541 DYM.

