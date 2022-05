Auto vliegt over de kop: chauffeur gewond

di 03 mei 2022 16.20 uur

DRACHTEN - Een automobilist is dinsdagmiddag met zijn voertuig over de kop gevlogen aan De Landerijen in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 15.30 uur plaats en zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De bestuurder, een 19-jarige man uit Drachten, is per ambulance gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was in een flauwe bocht met zijn voertuig in een slip geraakt en via de berm op de kop terecht gekomen. Even daarvoor botste de auto ook nog tegen een boom.

In de bocht lag veel grind en modder. Mogelijk is dat mede de oorzaak van de slippartij. Uit een afgenomen speekseltest bleek de jongeman onder invloed van drugs. Een tweede inzittende is met dezelfde ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

Een berger is later ter plaatse gekomen om het voertuig weg te slepen.

FOTONIEUWS