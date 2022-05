Fietstocht in regio op 28 mei voor 'Ik ben Wil'

di 03 mei 2022 11.28 uur

DOKKUM - Op zaterdag 28 mei a.s. wordt voor de vierde keer de Lauwersmeer- en Waddentocht georganiseerd. De fietstocht is uitgezet in het Lauwersmeergebied en de vele historische dorpen in de regio. Start- en finishplaatsen zijn Dokkum en Zoutkamp.

Prachtige fietstocht in de regio

De fietstocht is voor jong en oud. Net als in de voorgaande edities heeft de organisatie veel zorg besteed aan de route, die volledig is uitgepijld. De deelnemers kunnen kiezen uit 65 km en 100 km. Voorzitter Martijn Möllers van de organisatiecommissie kijkt enthousiast vooruit: "Beide routes van de tocht voeren langs een prachtig stuk Nederland: Werelderfgoed de Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer."

Fietsen voor 'Ik ben Wil'

De opbrengst van de fietstocht komt dit jaar geheel ten goede aan de Stichting Ik ben Wil. Deze stichting komt voort uit de gelijknamige campagne in Dokkum die werd gevoerd in 2020, om aandacht te vragen voor Alzheimer.

Dokkumer Titus Vogt is de aanjager en oprichter van de stichting. Möllers: "We vinden het erg belangrijk dat er aandacht wordt gevraagd voor deze volksziekte. Het is heel fijn dat hier een lokale stichting zo actief is. We zijn erg onder de indruk van de wijze waarop Titus en de andere mensen van de stichting dit doen. We ondersteunen dit graag!"

Laatste training voor Elfstedentocht

De organisatie van de tocht is in handen van de Lionsclub Dokkum-Bonifatius. Samen met vrijwilligers wordt al weken hard gewerkt aan de voorbereidingen. Martijn Möllers geeft aan dat het voor de organisatie belangrijk is om onderscheidend en servicegericht te zijn: "Er is koffie met gebak voor de deelnemers en onderweg zorgen we dat er vertier is. Het moet echt een belevenis worden. Daarbij is het rijden van de tocht dé perfecte laatste voorbereiding voor de Elfstedentocht een week later."

De tocht kent steevast honderden deelnemers. Aanmelden voor de fietstocht kan via de site www.fietstochtlauwersmeer.nl