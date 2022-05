Verdachte vrijgesproken van stalken ex-partner

ma 02 mei 2022 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag vrijgesproken van het stalken van zijn ex-partner. De man, hij verscheen maandag niet op de zitting van de politierechter, zou zijn ex vanaf mei 2020 tot aan juli 2021 hebben gestalkt.

Stopgesprek

Hij zou met grote regelmaat langs de voormalige echtelijke woning in Surhuisterveen zijn gereden, waar zijn ex op dat moment nog woonde. Ook nadat de vrouw was verhuisd zou hij nog regelmatig zijn opgedoken. De vrouw had een klacht ingediend en aangegeven dat ze niet wilde dat de verdachte bij haar langsreed. De politie had ook een zogenoemd stopgesprek georganiseerd.

Wegwerkzaamheden

De man had aangegeven dat hij weleens langs de woning reed om de kinderen te zien. Bovendien woonde een maat van hem in de buurt. Vanwege wegwerkzaamheden moest hij wel door de straat van zijn ex rijden. Volgens officier Sietske Dijkstra waren er camerabeelden dat de man zijn auto op de oprit van de woning parkeerde. De officier eiste twee maanden cel plus drie maanden voorwaardelijk.

Geen stelselmatige belaging

Rechter Mathieu van Linde kwam tot een vrijspraak omdat niet bewezen kon worden dat de ex in de eerste periode nog op het oude adres woonde. In de tweede periode, nadat de vrouw de echtelijke woning had verlaten, waren er niet zoveel incidenten geweest dat er gesproken kon worden van stelselmatige belaging. Bovendien had de verdachte uitleg gegeven over het waarom van zijn aanwezigheid in de straat: hij ging op bezoek bij een vriend.