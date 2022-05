Asielzoeker spuugt azc-medewerker in het gezicht: week celstraf

ma 02 mei 2022 16.25 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige Marokkaanse asielzoeker die in augustus vorig jaar een medewerker van het azc in Drachten in het gezicht spuugde, is maandag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een celstraf van een week. De verdachte woonde normaal gesproken op het azc in Ter Apel.

Strafoverplaatsing

Vanwege een paar incidenten in Ter Apel zat hij in het kader van een strafoverplaatsing voor een week in Drachten. Het slachtoffer, een woonbegeleider op het azc, zag dat de verdachte boos werd en dat een paar bewoners probeerden hem te kalmeren. Dat sorteerde geen enkel effect.

Vol in het gezicht gespuugd

De man werd alleen maar bozer en begon tegen deuren, ramen en de balie te trappen. Hij schold in het Arabisch of Italiaans en begon met zijn spullen te gooien. Toen de medewerker langs de verdachte naar de balie wilde lopen, spuugde de man hem vol in het gezicht.

Beveiliger bespuugd

De verdachte was ook betrokken geweest bij de tweede spuugincident. Op 6 oktober 2021 had hij op het azc in Ter Apel beveiliger in het gezicht gespuugd. De beveiliger had de man van het terrein gezet. Terwijl hij op zijn bagage wachtte, had de Marokkaan naar de beveiliger gespuugd.

Vrijgesproken

Van dit feit werd de man vrijgesproken. Spugen is een belediging en een zogeheten klachtdelict. Een verdachte kan pas strafrechtelijk vervolgd worden als het slachtoffer heeft aangegeven dat hij of zij wil dat er vervolging plaatsvindt. Dat was in dit geval niet gebeurd. Bovendien ontbrak de handtekening van de beveiliger op de aangifte.

'Vieze smerige feiten'

De verdachte zou inmiddels op de nominatie staan om het land uitgezet te worden.

De man heeft een strafblad. In oktober 2020 is hij door de rechtbank Maastricht veroordeeld tot drie maanden cel, in maart vorig jaar moest hij vier weken zitten voor winkeldiefstal. De officier van justitie sprak van 'vieze smerige feiten', die ook nog eens in coronatijd plaatsvonden. De medewerker had aangegeven dat hij zich naderhand 'smerig en gekleineerd' had gevoeld.