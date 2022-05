Klimaatverandering; wat betekent dat voor mens en natuur?

ma 02 mei 2022 15.35 uur

EARNEWâLD - Op zaterdag 7 mei organiseert Nationaal Park De Alde Feanen een lezing over water en klimaat met een van Nederlands’ bekendste meteorologen Gerrit Hiemstra. Wat houdt klimaatverandering eigenlijk in en wat is de impact op de natuur en de mens?

En waarom is hier zoveel aandacht voor? Welke impact en gevolgen heeft het voor waterrijke natuurgebieden zoals Nationaal Pak de Alde Feanen?

Hiemstra neemt ons met zijn jarenlange ervaring in de meteorologie mee op een reis door verleden en heden en werpt een blik op de toekomst. Is er iets wat je altijd al had willen weten over klimaatverandering?

Denk daar alvast over na, want er is ook ruimte voor het stellen van vragen. Na afloop van de lezing gaan we tijdens een excursie met eigen ogen zien wat voor invloed klimaatverandering kan hebben op de natuur in De Alde Feanen. Gidsen van It Fryske Gea nemen je hiervoor mee het prachtige waterrijke gebied van Nationaal Park De Alde Feanen in.