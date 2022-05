Bermbrandje geblust langs Blauhústerwei

ma 02 mei 2022 15.31 uur

HARKEMA - De brandweer moest maandagmiddag uitrukken voor een bermbrand aan de Blauhústerwei bij Harkema. Om 14.54 uur werd de brandweer van Surhuisterveen opgeroepen.

Eenmaal ter plaatse gekomen bleek dat er in een weiland een boomstronk in brand was gevlogen. De brand viel mee want de brandweerploeg kon de plek van de brand aanvankelijk niet eens vinden.

