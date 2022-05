Onkruidbestrijder vliegt met wagentje uit de bocht

ma 02 mei 2022 11.47 uur

MûNEIN - De bestuurder van een heatweed machine is maandagochtend uit de bocht gevlogen in Mûnein. Volgens een getuige had hij eerst nog een auto aangereden. Mogelijk schrok de bestuurder hiervan en reed hij daarna met hoge snelheid de straat uit. De bocht werd vervolgens met te hoge snelheid genomen. Het wagentje eindigde op de zij in de berm.

Het incident vond omstreeks 10.00 uur plaats in de Klaas Rienewerfstrjitte in Mûnein. De auto raakte volgens de getuige - door de aanrijding - flink beschadigd. Naast een deuk ging ook het ruit aan de bestuurderskant aan diggelen. De bestuurder kwam er overigens zonder kleerscheuren vanaf. Met een shovel is de machine weer op de vier wieltjes gezet zodat hij zijn weg weer kon vervolgen.

