Man zwaar mishandeld in trein op Koningsdag

ma 02 mei 2022 11.39 uur

BUITENPOST - Een man is op Koningsdag zwaar mishandeld in de trein van Groningen naar Leeuwarden. De politie heeft de zaak in onderzoek en doet nu een getuigenoproep.

De mishandeling vond omstreeks 20.15 uur plaats in de trein die richting Leeuwarden reed. Ter hoogte van Buitenpost werd in eerste instantie een vrouw geslagen of geduwd. Haar partner nam het voor haar op en werd vervolgens zwaar mishandeld. Hij liep volgens de politie behoorlijk letsel op.

De dader (en de groep waar deze bij hoorde) is hoogst waarschijnlijk in De Westereen uit de trein gestapt. De politie roept getuigen op om zich te melden via 0900-8844.