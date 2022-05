Politie zoekt geschrokken kind in Drachten

zo 01 mei 2022 21.59 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar een geschrokken kind in Drachten. Het kind speelde zondagmiddag in het gras langs het fietspad aan de Jelle Plantingastraat toen er een politie-achtervolging gaande was.

Het kind moet flink geschrokken zijn van een snel passerende bromfiets, even later gevolgd door een snelle politieauto. De agenten gebruikten de claxon zodat het kind op tijd ruimte kon maken voor de passerende politieauto.

De agenten wisten de vluchtende bromfietser overigens verderop aan te houden. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. Hij kan een flinke boete verwachten. De dienders hopen het kind nog te vinden zodat deze een knuffelbeer kan ontvangen voor de schrik.