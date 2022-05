Automobilist eindigt op zijn kant in de sloot

zo 01 mei 2022 10.50 uur

KORTEHEMMEN - De bestuurder van een personenauto is zondagochtend meegenomen door de politie. Op de Boerestreek in Kortehemmen had hij namelijk een eenzijdig ongeval veroorzaakt. De automobilist schoot op deze weg rechtdoor in een bocht en eindigde op zijn kant in de sloot.

Omdat hij de plaats van het ongeval had verlaten, werd hij meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hij zou onderweg zijn geweest naar het werk. De man wist zelf uit de auto te klimmen en raakte niet gewond. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en meegenomen.

