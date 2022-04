Regenboog-zebrapad op Museumplein in Drachten

za 30 april 2022 10.50 uur

DRACHTEN - Het regenboog-zebrapad in Drachten is vrijdag officieel geopend. De komst van het gekleurde zebrapad komt omdat de gemeente Smallingerland sinds augustus vorig jaar een regenbooggemeente is. Het pad op het Museumplein werd vrijdag officieel geopend door Aiden Hofma. Ook was Lucienne Meinsma, de fractievoorzitter van GroenLinks Smallingerland, aanwezig.

De regenbooggemeente kwam tot stand op initiatief van GroenLinks in de gemeenteraad. Smallingerland werd daarmee de 100ste regenbooggemeente van Nederland. Dit naar aanleiding van het verhaal van Aiden in de voorafgaande Ronde Tafel.

"Met deze motie zijn we opgestaan voor een gemeente waar vrijheid, gelijkheid en respect voor iedereen is. GroenLinks is dan ook ontzettend trots dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook zichtbare daden zijn die invulling geven aan het zijn van een regenbooggemeente. Op deze manier laat Smallingerland zien dat het ook echt een inclusieve gemeente wil zijn." aldus GroenLinks.