Avond4daagse Drachten 2022 is in aantocht

za 30 april 2022 10.41 uur

DRACHTEN - Na twee jaar een aangepaste editie is het eindelijk weer zover, de Avond4daagse zoals we het gewend zijn. Vier dagen lang wandelen in en om Drachten, veel deelnemers, muziek, een hoop gezelligheid en onvergetelijke herinneringen.

De Avond4daagse vindt dit jaar plaats van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni 2022.

Vier dagen lang kunnen kinderen en volwassenen een afstand van 5 of 10 kilometer wandelen langs mooie routes door Drachten. Het is een manier om Drachten te ontdekken en op plekken te komen die anders ongezien blijven. Het sportieve evenement draagt niet alleen bij op het gebied van gezondheid, maar zorgt ook voor saamhorigheid en verbinding!

Thema

Het thema van dit jaar is 'Superhelden'. Sportbedrijf Drachten daagt de deelnemers uit in mooiste superhelden outfit te lopen. Met name op de laatste avond, want de meest; origineel uitgedoste groep maakt kans een prijs!

Inschrijven voor de Avond4daagse Drachten kan tot en met 16 mei via www.sportbedrijfdrachten.nl/avond4daagse. De meeste kinderen uit de gemeente Smallingerland kunnen zich opgeven via hun basisschool. Deelname kost €7,50 per deelnemer. De medaille zit hier natuurlijk bij inbegrepen! Ga jij de uitdaging aan?