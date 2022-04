Gemeente waarschuwt ondernemers voor oplichters

vr 29 april 2022 19.15 uur

DRACHTEN - Meerdere ondernemers hebben zich gemeld bij gemeente Smallingerland dat ze zouden zijn benaderd om te adverteren. Daar is op zich weinig bijzonders aan, maar de beller gaf aan namens de gemeente advertenties te verkopen. Het zou gaan om advertenties in de gemeentegids. Alleen wordt daar op dit moment geen acquisitie voor gedaan.

Telefonische oplichters

De gemeente waarschuwt daarom ondernemers voor dit soort telefoontjes. Het is niet voor het eerst dat deze manier van oplichting wordt gebruikt. Ook in andere gemeenten zijn de afgelopen jaren dergelijke meldingen binnengekomen. Oplichters zouden met verschillende telefoonnummers bedrijven benaderen voor een vermelding in de gemeentegids of op Bedrijveninformatiegids.nl, waar de ondernemer dan voor zouden moeten betalen.

Nepfacturen

Een andere methode die oplichters veel gebruiken is het sturen van nepfacturen. Deze factuur zou dan zijn voor advertentieruimte op websites als www.gemeente-gidsen.nl of www.gemeentegids-nederland.nl. Alleen heeft de ondernemer daar nooit opdracht voor gegeven. Pas in 2016 is acquisitiefraude strafbaar gesteld. De website MKBservicedesk adviseert om altijd goed te checken waar de factuur voor is, voordat je deze betaalt.

Melding op website

De gemeente Smallingerland laat weten dat zij altijd een melding maken als zij dergelijke partijen inschakelen voor de gemeente gids. Deze melding is dan te vinden op onder andere de website van de gemeente.