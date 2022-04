Dokkumer had minderjarige klanten en dealers

vr 29 april 2022 15.50 uur

LEEUWARDEN - Het dossier en de strafzaak van een 34-jarige drugsdealer uit Dokkum gaf volgens officier van justitie Riemke van der Zee een ontluisterend beeld van de handel in drugs en het drugsgebruik onder jongeren in Dokkum en omgeving. De Dokkumer dealde niet alleen aan minderjarigen, hij de liet de minderjarigen ook vóór hem dealen.

Meisje van 13 was 15 kilo afgevallen

“Het valt op hoe ontzettend jong de afnemers en de dealers zijn”, zei de officier. Sommige gebruikers die in het dossier genoemd werden waren niet ouder dan 13 jaar. “Een dertienjarig meisje had verklaard dat ze vijftien kilo was afgevallen door het gebruik van speed”. De verdachte wist dat zijn 'klanten’ minderjarig waren. Ze kwamen volgens de officier geregeld bij de man over de vloer.

Voor eigen gebruik

De zaak kwam aan het rollen toen er bij de politie een bericht binnen kwam dat de verdachte drugs verkocht. Bij de doorzoeking van de woning van de Dokkumer, zelf verslaafd aan speed, vond de politie wiet en speed. Volgens de verdachte was het voor eigen gebruik, de politie ging er vanuit dat het voor de handel was.

Mensen spanden samen

De verdachte zei dat hij samen met wat anderen drugs had ingekocht. “We zaten onder bewind, dat was goedkoper”, aldus de Dokkumer. De tipgever had ook gerept van het dealen aan minderjarigen. Getuigen hadden dat ook verklaard en bevestigd dat ze niet alleen ván de verdachte kochten, maar ook vóór hem dealden. Mensen die dat hadden verklaard spanden tegen hem samen, beweerde de Dokkumer.

50 kilo professioneel vuurwerk

Een groepje gebruikers zou zich tegen hem hebben gekeerd. Ze zouden zelfs geprobeerd hebben hem met oud en nieuw in elkaar te slaan. De officier zag geen enkele aanleiding om de verklaringen in twijfel te trekken. In het schuurtje bij de woning van de Dokkumer stuitte de politie op een voorraad illegaal vuurwerk. Meer dan 50 kilo aan professioneel vuurwerk lag er, niet geschikt voor gebruik door consumenten.

Woning verlaten

Volgens de verdachte had hij het knalgoed \'gewoon’ bij een winkel in Leeuwarden gekocht. Hij dacht dat het consumentenvuurwerk was en dat hij het mocht hebben. De verdachte moest de woning verlaten. Hij verbleef eerst een poosje in een caravan, om vervolgens zijn intrek in een boot te nemen. Na een paar maanden kwamen er opnieuw signalen binnen dat de man zich weer met drugs zou hebben ingelaten.

28 gram speed gevonden

Opnieuw waren er getuigen, waaronder een van zijn beste vrienden, die hadden verklaard dat hij weer wiet en speed dealde. Dat leek te kloppen, bij een inval in september werd er in de boot een kleine 28 gram speed gevonden. De Dokkumer heeft geen strafblad op het gebied van harddrugs. Hij zou inmiddels van de speed af zijn en zou alleen nog zo nu en dan een blowtje opsteken. Hij heeft hulp van de verslavingszorg.

Positieve draai

Het lijkt erop dat hij de stijgende lijn te pakken heeft. Dat werd benadrukt door advocaat Marije Rauwerda: “Cliënt heeft heel veel stappen gezet om zijn verslaving onder controle te krijgen”. Normaal gesproken zou de Dokkumer in aanmerking komen voor een – langdurige – gevangenisstraf. Omdat hij een positieve draai aan zijn leven heeft gegeven, eiste Van der Zee in plaats van een gevangenisstraf de maximale werkstraf van 240 uur, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Behandeling en training volgen

Rechter Marlies Spooren maakte er een werkstraf van 200 uur van, ook omdat de Dokkumer een behandeling en een training gaat gaat volgen. Ze wilde voorkomen dat de man overbelast zou raken. Hij moet ook meewerken aan controles op het gebruik van verdovende middelen. Bovenop de werkstraf legde de rechter voorwaardelijke celstraf op met een proeftijd van twee jaar.