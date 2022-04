Crossers mishandelen vrijwilliger (74) op vliegveld

wo 27 april 2022 19.48 uur

DRACHTEN - Enkele crossers hebben op Koningsdag een vrijwilliger van het vliegdrachten van Drachten mishandeld. De jongelui waren aan het crossen op het vliegveld en dat was niet de bedoeling. Daarom besloten enkele vrijwilligers om het hek van het vliegveld te sluiten.

Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee partijen en een 74-jarige vrijwilliger uit Drachten werd door de jongeren mishandeld. Ze zijn daarna op de vlucht geslagen. De politie is ter plaatse gekomen om de zaak te onderzoeken.

De vrijwilliger kwam bij de mishandeling op de grond terecht en raakte gewond aan zijn hoofd. Een ambulance heeft het slachtoffer opgevangen. Hij is na een eerste behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie liet donderdag in een reactie weten dat het incident wordt onderzocht: "We hebben onder andere met getuigen gesproken en we gaan ook nog in gesprek met het slachtoffer. Er zijn op dit moment geen aanhoudingen verricht."