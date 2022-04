Massale drukte bij optocht in Beetsterzwaag

wo 27 april 2022 13.05 uur

BEETSTERZWAAG - Het was een drukte van belang in de Hoofdstraat in Beetsterzwaag op Koningsdag. Twee jaar kon er geen optocht worden georganiseerd, dus iedereen wou er bij zijn nu het weer kon. Rijen dik stonden de toeschouwers klaar in de straat.

15 deelnemende groepen

In totaal lieten 15 groepen trots hun versierde wagens aan het massaal toegestroomde publiek zien. Zo was onder andere het Formule 1 team van Red Bull aanwezig in de tocht, werden er ontsnapte boefjes achtervolgd en kwam er een heel spookhuis op wielen langs!

Muzikale omlijsting

Voorafgaand aan de optocht kwam Bicycle Showband Crescendo door de straten. Een waar spektakel, want deze band speelt al fietsend muziek! Halverwege de tocht kwam ook nog Dweilorkest Euterpe uit Beetsterzwaag langs om de mensen te vermaken.

Camping De Boomgaard

Ook dit jaar waren er weer verschillende straten versierd. Zo was aan de Bommegaerde een heuse hippie camping te zien. Op de grasstrook langs de weg stonden een aantal tenten. Een van buurtbewoners verzocht wel stil te zijn, want het scheen dat de hippies het nogal laat hadden gemaakt op Koningsnacht.

