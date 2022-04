Man met nepwapen door politie opgepakt

wo 27 april 2022 10.50 uur

DRACHTEN - Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is op Koningsdag door de politie opgepakt in Drachten. De man had een nepwapen bij zich.

Agenten kwamen de man op het spoor nadat er omstreeks 7.30 uur een melding van was gedaan. Iemand had hem gezien met het mogelijke vuurwapen. De verdachte werd uiteindelijk aangehouden aan de Wildzang. Het nepwapen werd bij hem aangetroffen.

De man is daarna door de politie overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

