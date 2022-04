Brandweer in actie voor smeulende broodjes

wo 27 april 2022 07.09 uur

DRACHTEN - De brandweer werd woensdag rond 6.45 uur opgeroepen voor een flatbrand aan de Wielewalen in Drachten. Er kwam rook uit een van de appartementen. Op het moment dat er brand uitbrak was er nog iemand in de woning aanwezig. Daarom zette de brandweer groot in.

Eenmaal ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen. De broodjes in de oven bleken de boosdoener. Dit zorgde voor rookontwikkeling. De brandweer is wel naar binnen geweest, maar hoefde niet in actie te komen.

Een persoon die nog in de woning aanwezig was is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Diegene hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook de bewoners van het appartement boven de woning met de broodjes die waren geëvacueerd konden snel terug naar hun woning.

