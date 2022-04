Lintjesregen in Smallingerland met vijf Koninklijke onderscheidingen

di 26 april 2022 12.05 uur

DRACHTEN - In de gemeente Smallingerland vond dinsdag de officiële uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen plaats. De uitreiking vond plaats in de centrale hal van het gemeentehuis van Smallingerland en startte om 10.00 uur. Vijf inwoners van Smallingerland ontvingen een lintje. Vier van hen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau en één van hen Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Jacoba (Coby) Beerda-Hoogeveen, Drachten (74 jaar)

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

1992-2002 Raadslid gemeente Smallingerland

2002-2006 Wethouder gemeente Smallingerland

2006-2021 Vrijwilligster bij diverse instanties

Mevrouw Beerda-Hoogeveen was jarenlang actief als vrijwilliger bij een groot aantal instanties en heeft daarmee veel betekend voor de samenleving. Ze was betrokkene voorzitter van de Naturij te Drachten (2008-2021), voorzitter bij Humanitas Smallingerland-

Opsterland (2007-2014) en voorzitter bij Openbaar Primair Onderwijs Furore Smallingerland/Tytsjerksteradiel (2009-2019). Haar verdiensten hadden een lokale uitstraling met een grote lokale impact op diverse maatschappelijke terreinen.

De heer Anne Elzinga, Drachten (72 jaar)

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1996-heden Vrijwillig medewerker/teamleider financiën Vrije Baptistengemeente Bethel. De heer Elzinga werkt, sinds 1996, wekelijks vele uren met grote ijver, getrouwheid en accuraatheid in de rol van teamleider en beheerder financiën binnen de Vrije Baptistengemeente Bethel. Vanuit zijn functie was hij onder meer betrokken bij gemeente brede besluiten rondom financiering van projecten en bij de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Tot op de dag van vandaag is hij van grote betekenis voor de Baptistengemeente.

De heer Ale Groen, Drachten (68 jaar)

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1985-1999 Regiovertegenwoordiger NCVB (Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs)

2003-2011 Voorzitter Regenboogkoor Drachten

2006-2014 Voorzitter Centrale Diaconie, Protestantse Gemeente Drachten

2016-heden Voorzitter Stichting Present Drachten

2020-heden Voorzitter College van Diakenen, Protestante Gemeente Drachten

De heer Groen kent een rijke staat van dienst als vrijwilliger bij diverse lokale instanties. Kenmerkend voor de heer Groen is zijn ambitie om mens en organisatie mooier te maken.

De heer Jan Willem van Mersbergen, Drachten (67 jaar)

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1992-heden Organisatie Protestantse Gemeente Drachten, PKN (kerk)

1992-heden Scheidsrechter, begeleider jonge scheidsrechters

2019-heden Coördinator, planner, chauffeur Deelauto de Trisken.

Naast zijn fulltimebaan en een gezin met vier kinderen, zet de heer van Mersbergen zich al 30 jaar vrijwillig in voor kerk, sport en maatschappij. Hij doet dit op een voortreffelijke manier. Vrijwilligers zoals de heer van Mersbergen zijn goud waard.

De heer Frans Roorda, Drachten (76 jaar)

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1983-2020 Diaken en secretaris Protestantse wijkgemeente de Arke

2009-heden Secretaris en a.i. voorzitter Vereniging van gepensioneerden Philips Drachten

De heer Roorda kent een rijke staat van dienst als vrijwilliger. Sinds 2009 is hij een onmisbare spil voor de Vereniging van gepensioneerden van Philips Drachten. De vereniging stelt zich tot doel om de relatie van de leden, die bij Philips werkten, te onderhouden maar ook de belangen van de leden te behartigen. De heer Roorda is een harde en betrouwbare werker die een belangrijke rol speelt binnen de samenleving, zowel kerkelijk als maatschappelijk. Sinds 2001 is hij tevens mantelzorger voor zijn schoonmoeder.