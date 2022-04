5G netwerk uitgebreid in Drachten

ma 25 april 2022 18.02 uur

DRACHTEN - Het 5G netwerk in Drachten is maandag weer een stukje uitgebreid. In de vroege ochtend werd een grote kraan opgebouwd aan De Drift in Drachten. Op het hoogste flat in het centrum werden vervolgens nieuwe antennes geplaatst voor het 5G netwerk.

De werkzaamheden namen de hele dag in beslag. De oude apparatuur is naar beneden gehaald en de nieuwe is boven geïnstalleerd. Op het flatgebouw stonden nog oude antennes voor het 4G netwerk.

FOTONIEUWS