Ureterper (26) bedreigt politie met machete: werkstraf

ma 25 april 2022 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige man uit Ureterp heeft op 5 februari van dit jaar twee politieagenten met een machete bedreigd. Eén agent voelde zich op dat moment zo bedreigd dat hij zijn vuurwapen trok en korte tijd richtte op de man die op hem afkwam.

Het incident vond plaats bij de woning van de man aan het Selmien West. De Ureterper moest zich maandag op Leeuwarder rechtbank verantwoorden. Hij kreeg door de politierechter een taakstraf van 60 uur opgelegd (waarvan de helft voorwaardelijk).

Chagrijnig

De man verklaarde dat het niet bepaald zijn dag was die dag. Hij was eerder op de dag het ziekenhuis in Drachten uitgezet. Hij was op bezoek bij zijn broer en zijn komst zorgde voor overlast omdat hij onder invloed van drank en drugs was. Op de fiets naar huis kreeg hij ook nog eens pech waardoor hij een stuk moest lopen om thuis te kunnen komen.

Gedoe op oprit

Eenmaal chagrijnig thuisgekomen, hoorde hij niet veel later gedoe en geluid op de oprit. Op de zitting liet de man maandag weten dat hij op dat moment 8 halve liters bier had gehad. Hij besloot om met een machete van 65 cm naar buiten te lopen en zijn broer kwam achter hem aan. Hij had het mes meegenomen zodat hij een veilig gevoel zou hebben. "Achteraf was het niet zo slim om het mes mee te nemen.....", zo was zijn conclusie tijdens de zitting.

Bedreigend

Hoewel hij niet met het mes had gezwaaid, kwam het op de agenten dreigend over. Vooral ook omdat hij tot enkele meters naar de politieauto en agenten liep. Pas toen het te laat was, zag en hoorde hij dat het om de politie ging. Zijn zicht was niet goed geweest door de felle koplampen en het zoeklicht van de politieauto.

'Politie!'

De politieagenten bevestigden grotendeels zijn verhaal. Ze hadden de zoeklampen aangezet vanwege het donkere pad naar de studio. Eenmaal daar aangekomen, zagen ze twee mannen uit de woning komen en de voorste man had een steek- of slagwapen bij zich dat bijna de grond raakte. Eén van de agenten trok daarop zijn dienstwapen en de ander riep 'Politie!'. De Ureterper bedacht zich geen moment en liet direct zijn machete vallen.

Gevoel van veiligheid

De politierechter sprak de Ureterper maandag streng aan: "De politie trekt niet zomaar een vuurwapen….... Waarom had u dat wapen?" Hij antwoordde haar: "Het was een gevoel van veiligheid dat het gaf voor mij". De man zou naar buiten zijn gegaan omdat hij soms impulsief is en de alcohol versterkte dat alleen maar. Ook was er eens op het terrein ingebroken.

Verboden wapen

Verder wist hij niet dat de machete een verboden wapen is. Hij zou hem gewoon gekocht hebben in Leeuwarden. Tijdens het verhoor - dat later volgde - had de Ureterper ook gelijk zijn excuses aangeboden. "Ik wist niet wie het was, ik wilde onbekende mensen wegjagen en buiten zag ik pas dat het de politie, toen was het te laat...."

De politierechter legde een taakstraf op van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit betrof een straf voor de bedreiging. Voor het dragen van het wapen werd hij wel schuldig verklaard maar kreeg hij geen straf opgelegd.