Stapper (29) plast tegen politieauto

za 23 april 2022 12.59 uur

BEETSTERZWAAG - Een 29-jarige stapper uit de gemeente Opsterland is vrijdagnacht door de politie opgepakt nadat hij tegen een politieauto stond te plassen. Het voorval deed zich omstreeks 5.00 uur voor op het Ruiterskwartier in Leeuwarden.

De hardleerse stapper was al een gewaarschuwd man omdat hij eerder al door agenten was aangesproken op zijn gedrag. Hij had afval opzettelijk naast de prullenbak gegooid. Nadat de man daarna ook nog eens tegen de politieauto urineerde, was de maat vol voor de dienders.

De man is aangehouden voor openbare dronkenschap en de natuurlijke behoefte doen buiten de daarvoor bestemde plaats. "Vanwege zijn gedrag kreeg hij ook een weekendarrangement en is hij niet welkom in de binnenstad tot zondagavond 23.59 uur" zo laat politieman Hugo Roossink weten op Twitter.