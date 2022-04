Dierenartsen ruw verstoord in slaap door Cowboy Jack

za 23 april 2022 12.30 uur

DRACHTEN - Cowboy Jack heeft de afgelopen dagen meerdere dierenartsen ruw verstoord in hun slaap. In de nacht van paasmaandag begon de ellende. Deze Cowboy Jack, zoals hij zichzelf noemt, belt midden in de nacht de spoedlijn en vertelt dat zijn paard een gek geluid maakt. Als de dierenarts vraagt om wat voor geluid het gaat, wordt het nummer ‘er staat een paard in de gang’ afgespeeld. Ditzelfde werd rond een uur of vijf nog een keer herhaald.

"Al een keer of zes wakker gebeld"

Thamar de Lange van A7 Noord dierenartsen in Drachten laat WâldNet weten dat het in de opeenvolgende nachten weer raak was. "Mijn collega's zijn nu al een keer of zes wakker gebeld. Het is bovendien niet alleen heel vervelend, maar ook de spoedlijn is op dat moment bezet. De collega's worden ruw verstoord in hun slaap. Wij willen graag dat dit stopt...."

Meerdere klinieken hebben last

Ook andere dierenklinieken worden in de nacht gebeld door deze cowboy. "Via onze besloten groep heb ik gehoord dat meerdere klinieken last hebben van deze Cowboy. Een paardenkliniek in Groningen is ook gebeld. Ook klinieken in Heerenveen en in het oosten van het land ontvangen deze telefoontjes. We hopen dat dit zo snel mogelijk stopt. Mocht iemand weten wie deze grapjas is, dan waarderen we het enorm als hij wordt gevraagd om hiermee te stoppen", aldus Thamar de Lange.