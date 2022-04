Brandweer in actie voor brandende palen

za 23 april 2022 12.17 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest zaterdag aan het einde van de ochtend in actie komen voor een buitenbrand. Aan de Lanen in Drachten stonden in een bosje een aantal palen in brand. Vermoedelijk zijn deze in brand gestoken.

Op deze plek wordt wel vaker fikkie gestookt. Een aantal verbrande stukken hout, blikjes en een geblakerde spuitbus waren daar de stille getuige van. Dit maal waren de palen naar de vuurkuil de sigaar. Met een goede lading water hebben de brandweerlieden het vuur geblust.