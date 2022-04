Lintje voor VV Drachten vrijwilliger Mahmoud

za 23 april 2022 11.00 uur

DRACHTEN - Het kwam totaal onverwacht voor VV Drachten vrijwilliger Mahmoud Bahrami Skanderi. Zoals iedere zaterdag was Mahmoud aanwezig bij de club toen ineens alle wedstrijden werden stilgelegd voor een speciaal moment. Voorzitter Durk Meijer riep hem naar voren, het veld op.

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Op het veld stond inmiddels ook Jan Rijpstra, die behalve burgemeester ook nog een teamgenoot is van Mahmoud. Na lovende woorden over Mahmoud als voetballer en vrijwilliger voor de club benoemde Rijpstra hem tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg onder toeziend oog van teamgenoten, jeugdspelers en toeschouwers het bijbehorende speldje opgespeld.

Overweldigd door emoties

Als extra verrassing was ook zijn dochter bij deze plechtigheid aanwezig. Overweldigd door emoties werd het Mahmoud eventjes teveel. Na een applaus van de aanwezigen ging het hele gezelschap naar binnen om het daar verder te vieren.

Gevlucht uit Iran

Mahmoud vluchtte in de jaren '90 vanuit Iran naar Nederland. Eind jaren '90 kwam hij met de Drachtster voetbalclub in aanraking doordat zijn zoon daar ging voetballen. Vanaf 2006 deed hij daar vrijwilligerswerk en is nog steeds zeer actief. Officieel is hij zes dagen in de week op de club, maar stiekem komt hij op z'n vrije dag vaak nog even de lijnen van het hoofdveld kalken.

Zorgzaam

"Dat typeert Mahmoud, altijd maar bezig willen zijn voor de club. Daarnaast is hij enorm zorgzaam. Als de dames op een koude winterse dag aan het trainen zijn roept hij ze allemaal naar binnen voor een kop thee om ze even op te laten warmen" aldus voorzitter van VV Drachten Durk Meijer. Hij vindt het erg belangrijk dat elk team over goed materiaal beschikt en houdt de kwaliteit van de ballen en hesjes dan ook goed in de gaten.

Sportief actief

Voordat Mahmoud van Iran naar Nederland vluchtte, was hij speler van het Iraanse nationale elftal onder de 21. Tot op de dag van vandaag voetbalt hij nog. Iedere woensdagavond is hij op het veld te vinden als speler. Hij maakt deel uit van het veteranenteam van de Drachtster voetbalclub.

