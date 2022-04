Veenhoopfestival pakt uit op de 70e editie

za 23 april 2022 00.00 uur

DE VEENHOOP - Het Veenhoopfestival viert dit jaar haar 70e editie op 29, 30, 31 juli en 1 augustus. Onder het motto 'Het beste van 70 jaar Veenhoop' is er een programma gerealiseerd dat het beste uit het buitenland (Status Quo en The Dublin Legends) met het beste uit Nederland (Di-rect en Miss Montreal) en het beste uit Fryslân (o.a. De Hûnekop en Johannes Rypma) combineert.

Alle bands hebben eerder op De Veenhoop gestaan en behoren over de jaren heen tot de publieksfavorieten. Het Veenhoopfestival behoort met haar 70e editie inmiddels tot het Fries cultuurgoed. Traditioneel vindt het festival plaats tijdens de start van de noordelijke bouwvakantie.

De vrijdagavond start dit jaar met Status Quo. Nog steeds een ongekend populaire band. Het eerdere optreden van Status Quo wordt door de organisatie nog steeds gezien als één van de hoogtepunten uit de 70-jarige festivalgeschiedenis.

Zaterdagavond spelen o.a. Miss Montreal en Di-rect. Beiden behoeven weinig toelichting; het is de top van de Nederlandse festivalacts. De zondag (aanvang 15.00 uur) is door de jaren uitgegroeid tot één groot hoogtepunt met een zeer gevarieerd programma. Dit jaar met de beste Tributebands (ABBA Fever en de Dirty Daddies), Friese bands (Hûnekop, Doelleazen en de Bountyhunters) én nog enkele verrassingen.

Door het succes van vorig jaar is de maandagavond weer een 'Keltische avond'. Met als top-act The Dublin Legends (voormalige Dubliners) die met nummers als Whiskey in the Jar en The Wild Rover de basis hebben gelegd voor de populariteit van dit genre. De maandagavond, en daarmee het festival, wordt afgesloten door Scrum.