Bouw schoollocatie bij Nij Smellinghe in volle gang

vr 22 april 2022 20.25 uur

DRACHTEN - Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinge in Drachten is eind 2021 gestart met de bouw van een schoollocatie van ROC Friese Poort. Hiermee wordt de eerste complete mbo-schoollocatie voor volwassenenonderwijs binnen ziekenhuismuren in Nederland een feit. Onderwijs en praktijk komen op deze locatie bij elkaar, waardoor de student direct praktijkervaring kan opdoen. De samenwerking richt zich ook op de toekomst en het opleiden van meer gekwalificeerd (zorg)personeel.

Een jaar na de ondertekening van de intentieverklaring gaat de schop al in de grond en vanaf september 2022 wordt er lesgegeven op deze schoollocatie. De locatie richt zich op volwassenenonderwijs Zorg en Welzijn. Dit zijn met name studenten die door een groeiende vraag naar medewerkers in de zorg zich laten om- en/of bijscholen. Bij de start gaan ruim 600 studenten lessen volgen op deze locatie.

School binnen het ziekenhuis

De eerste mbo-studenten Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort starten in september 2022 op de nieuwe locatie. Ze maken van dichtbij mee hoe het werkt in een ziekenhuis en krijgen de kans om zich in de praktijksituatie binnen Nij Smellinghe te ontwikkelen. De praktijk zit letterlijk achter de volgende deur. Dat maakt van deze unieke schoollocatie een extra leerzame omgeving.

Duurzame en circulaire nieuwbouw

Nij Smellinghe gaat het huidige ziekenhuisgebouw verder uitbouwen om de schoollocatie te realiseren. Duurzaam en circulair zijn uitgangspunt. Dit betekent dat er rekening mee wordt gehouden dat het gebouw demontabel is, zodat bij eventuele afbraak zoveel mogelijk waarde aan materialen kan worden herwonnen en hergebruikt. Het gebouw wordt volledig van hout gemaakt, inclusief de verdiepingsvloeren. Het gebouw wordt duurzaam verwarmd door middel van een Warmte Koude Opslag bron (WKO) die Nij Smellinghe fors aan het uitbreiden is en elektriciteit wordt opgewekt door de aanwezige 9.000 zonnepanelen.

