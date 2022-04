Drachtster serviceclubs knappen toekomstige opvanglocatie op

do 21 april 2022 22.15 uur

DRACHTEN - Het Ichthus Hûs in Drachten is de afgelopen weken klaargemaakt voor de komst van Oekraïnse vluchtelingen. Drachtster serviceclubs hebben de handen in één geslagen en voor het eerst gezamenlijk aan een project gewerkt. En het resultaat mag er zijn: een plek waar maximaal 40 vluchtelingen kunnen verblijven.

Samenwerking

Het initiatief kwam van Lions club Livius. Ze kwamen met het idee om het Ichthus Hûs in te richten als opvanglocatie. Al snel sloten ook de andere serviceclubs aan. In nauw contact met de gemeente Smallingerland werd een plan opgesteld. Alle basisvoorzieningen werden geregeld en ook aan de aankleding werd gedacht.

Gemeente regelt opvang

Het werk voor de clubs zit er bijna op. De puntjes moeten nog op de i gezet worden. Zo komen er nog foto's aan de muren om het iets gezelliger te maken en zal de keuken nog worden voorzien van pannen. Daarna zal het stokje worden overgedragen aan de gemeente, zij zullen verder zorgdragen voor het opvangen van de Oekraïners.

Trotse burgemeester

Donderdag was er een bijeenkomst voor iedereen die betrokken was geweest bij het opknappen van deze locatie. Burgemeester Jan Rijpstra was hierbij ook aanwezig. Hij is trots op wat iedereen in zo'n korte tijd voor elkaar heeft weten te krijgen. En hij sprak ook zijn waardering uit aan alle Drachtster bedrijven die belangeloos hun bijdrage hebben geleverd.

Eerste 18 bewoners al verwacht

De verwachting is in de week van 25 april de eerste bewoners al hun intrek zullen nemen in het Ichthus Hûs. In eerste instantie gaat het om 18 mensen. Of en wanneer er meer zullen komen is op dit moment nog niet bekend.

Serviceclubs

In Drachten zijn verschillende serviceclubs actief. Dit zijn groepen vrijwilligers die regelmatig samenkomen om liefdadigheidswerk te doen. Maar nog niet eerder kwam het voor dat er op deze schaal samengewerkt werd. Initiatiefnemers Lionsclub Drachten Livius kreeg hulp van Lionsclub Drachten, Rotaryclub Drachten-De Wouden, Rotaryclub Drachten, Serviceclub Round Table en de Ladies Club.

