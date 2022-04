Smallingerlandse zorgen over 110 recreatiewoningen Hegewarren

wo 20 april 2022 12.02 uur

OUDEGA - De komst van 110 recreatiewoningen in polder Hegewarren bij Oudega is nog lang niet zeker. Ook het schrappen van door Europa beschermde blauwgraslanden is zover nog niet. De plannen voor uitkoop van melkveehouders en het verhogen van het waterpeil in het veenweidegebied zijn nog niet in detail uitgewerkt. Vandaar dat de meerderheid van de gemeenteraad ermee instemde de plannen voor de Hegewarren verder te ontwikkelen.

De ELP-fractie wil de recreatiewoningen nu al schrappen en direct ook ook voor behoud van de blauwgraslanden kiezen. Volgens ELP’er Chiel Bolt zijn de dorpsbelangen in De Veenhoop en Goëngahuizen pas op het laatste moment over de nieuwbouwplannen voor de 110 recreatiewoningen ingelicht. Hij had van de projectleider gehoord dat het een vergissing was dat betrokkenen niet direct de volledige plannen hadden ontvangen. "Wij willen de bewoners niet jaren in onzekerheid laten zitten en de recreatiewoningen nu schrappen."

Volgens Bolt vindt natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea de hoeveelheid van 110 recreatiewoningen in het gebied ook onwenselijk. Voor de club is vooral het blauwgrasland een punt van zorg. Het gebied is de afgelopen vijftig jaar door It Fryske Gea onderhouden. Er groeien planten, die op de rode lijst van beschermde soorten staan.

De meerderheid van de raadsleden schaarde zich achter het collegevoorstel om in dit stadium alleen richtinggevende besluiten te nemen. Piet Lesterhuis van GroenLinks zei zich ook zorgen te maken, maar 'nog niets staat vast". "De plannen worden de komende tijd uitgewerkt en in 2024 willen we de diverse secenario’s bekijken en op basis daarvan een besluit nemen."

ChristenUnie pleitte voor het stopzetten van de gaswinning in het gebied. Hij riep het college op om het Canadese Vermilion daartoe aan te sporen. FNP’er Druk Oosterhof kwam met een motie om de uitstoot van CO2 en broeikasgassen in het gebied nauw te monitoren. "It kolleezje moat dat dúdlik yn bild bringe."

Meine Hofman van Smallingerlands Belang beklemtoonde de zorg van dorpsbelang in Oudega (S) over het gebruik van de beide smalle wegen in het dorp als alle verkeer van en naar de recreatiewoningen op gang komt. "Het zijn smalle wegen en de infrastructuur in het dorp is kwetsbaar", zo waarschuwde hij.