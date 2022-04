Nederlands bekendste saxofonist Hans Dulfer komt naar Iduna

di 19 april 2022 12.45 uur

DRACHTEN - Op zondagmiddag 1 mei komt Hans Dulfer met zijn genadeloze saxsound naar Iduna in Drachten. Met zijn roemruchte en vooruitstrevende formaties (Perikels, Reflud, Big Boy) heeft hij zich opgewerkt tot de bekendste saxofonist van Nederland.

Om te vieren dat de nog immer opzwepend opererende saxofonist zich al vijfenzestig jaar een slag in de rondte speelt én dat hij de niet te bevatten leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt, presenteert Dulfer tijdens zijn show in Iduna samen met zijn band vers repertoire doorspekt met notoire Dulferklassiekers.

Hans Dulfer had jarenlang radioprogramma’s voor VPRO en BNR, schreef columns in onder anderen Oor en NRC, publiceerde twee boeken en acteerde in films en series. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en bewoont een molen uit 1576. Muzikaal heeft Dulfer zich altijd in de voorhoede bewogen. Hij speelde psychedelische free jazz en creëerde hij de eerste Nederlandse wereldmuziek, hij was de eerste jazzmuzikant die met house-dj’s samenwerkte en in de jaren negentig bereikte hij als vijftiger popsterstatus tot in Japan met de unieke mix van heavy gitaren, beats en sax van de plaat Big Boy. Dulfer speelt tot op de dag van vandaag het liefste live, op de meest uiteenlopende plekken en met niet aflatende energie.

Het optreden is zondagmiddag 1 mei bij in Poppodium Iduna te Drachten.