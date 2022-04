Bewoners vinden Chinese Wolhandkrab in achtertuin

ma 18 april 2022 17.19 uur

DRACHTEN - Bewoners aan de Meerkoetstraat in Drachten deden op paasmaandag een bijzondere ontdekking. Zijn vonden een Chinese Wolhandkrab - oorspronkelijk uit Azië afkomstige soort - in hun achtertuin. Hoe het dier daar terecht is gekomen, is een groot raadsel.

Uiteindelijk is de krab opgehaald door dierenambulance Zuid-Oost Friesland. Zij hebben de Wolhandkrab naar de schilpaddenopvang in Harkema gebracht. Hier aangekomen bleek het dier - waarschijnlijk door de stres - helaas al overleden.