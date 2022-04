Vandalist laat kelder van voormalig hotel volstromen

ma 18 april 2022 03.15 uur

DRACHTEN - In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken in het voormalige hotel aan de Eikesingel in Drachten. De inbreker heeft voor zover bekend niks meegenomen, maar wel heeft hij of zij wat achtergelaten: een kelder vol met water. Deze vandalist heeft namelijk een kraan opengedraaid en is vervolgens vertrokken.

Een beveiligingsbedrijf had een melding binnengekregen dat er wat aan de hand zou zijn bij het pand. Eenmaal ter plaatse bleek een van de houten panelen naast de ingang verwijderd. Daarnaast was binnen een stromende kraan te horen. Hierop heeft de beveiliger de brandweer gealarmeerd.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de kraan dichtgedraaid. Gezien het tijdstip hebben ze besloten niet meteen te gaan pompen. Ze hebben de plaat weer voor het raam geschroefd en zijn daarna weer vertrokken. De kelder zal op een later tijdstip worden leeggepompt. Het hotel wordt al jaren niet meer gebruikt, er waren dus geen gasten die last hadden van dit waterballet.