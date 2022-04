Veteranendag: 77 jaar geleden werd Drachten bevrijd

za 16 april 2022 14.45 uur

DRACHTEN - Bij De Lawei in Drachten werd deze zaterdag een Veteranendag georganiseerd. Vanaf 13.00 uur was iedereen welkom. Er stonden diverse stands van verschillende veteranen en defensie gerelateerde verenigingen, oude militaire voertuigen, reenacters en live muziek.

Drachten viert deze dagen ook de bevrijding 77 jaar geleden. Op 14 april 1945 werd Drachten van de Duitsers bevrijd en de rest van Friesland volgde een dag later. De Veteranendag duurt tot 17.00 uur.

Herdenkingsmoment

Het besloten gedeelte begon om 10.00 uur in De Lawei. Deze ochtend was speciaal voor de veteranen uit de gemeente Smallingerland en hun thuisfront . Er was een herdenkingsmoment en een woord van dank van de burgemeester. Bovenal was het een reünie van alle veteranen waar ze ook konden genieten van een 'Blauwe Hap'.

