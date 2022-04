Leerlingen Gomarus Drachten halen recordbedrag op voor aidsproject

za 16 april 2022 09.47 uur

DRACHTEN - Deze week sloten de leerlingen van het Gomarus College in Drachten hun actieweken voor Verre Naasten af. Na wekenlang actievoeren tijdens de Maak Meer Marathon werd bekendgemaakt dat de leerlingen € 18.006 ingezameld hebben voor Khothatsong, een aidsproject in Zuid-Afrika dat door Verre Naasten wordt ondersteund.

Maak Meer Marathon

Om geld in te zamelen, werden er de afgelopen weken creatieve, sportieve en originele acties uitgevoerd: sommige leerlingen gingen skeeleren, wandelen en fietsen, anderen verkochten zelfgemaakte producten, zoals paasstukjes, cakes of pizza's. De creatiefste actie kwam van de leerlingen Bjorn en Dani: samen dobberden zij ruim 3 uur rond in een opblaasbootje. Zij wisten met deze actie €256 op te halen.

Khothatsong

De opbrengst van deze Maak Meer Marathon op Gomarus Drachten gaat naar het aidsproject Khothatsong in Zuid-Afrika. Bij dit project worden jaarlijks meer dan 100 gezinnen in township vlakbij Pretoria ondersteund. De Khothatsong-medewerkers bezoeken dagelijks enkele gezinnen thuis. Het gaat daarbij om gezinnen met aidsslachtoffers of gezinnen waarbij één of beide ouders missen door aids. Zij geven adviezen, delen medicijnen en gezond voedsel uit en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleningsinstanties. Ook brengen ze troost door het Evangelie door te geven.

Daarnaast organiseert Khothatsong een supportgroep voor aidspatiënten, voorlichting over aids en relaties, jeugdkampen en workshops voor kerkleiders. Hiermee draagt Khothatsong bij aan aidspreventie onder jongeren en het verminderen van vooroordelen over de ziekte.

Dankzij deze bijdrage van de leerlingen van Gomarus Drachten kunnen de medewerkers en vrijwilligers van Khothatsong hun werk voortzetten en door liefdevol en betrokken te zijn hun geloof delen.