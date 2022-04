100e voorstelling van het Drachtster LyceumTheater

za 16 april 2022 09.33 uur

DRACHTEN - Wat zou je doen als je te horen krijgt dat je vandaag zult sterven? Dat is waar de 100e voorstelling van het Drachtster LyceumTheater over ging, die op 13 en 14 april in De Lawei te zien was. 'Jij Bent Het Einde’, zo luidt de titel van de voorstelling, stond onder regie van Beatrijs Brouwer, die sinds 2018 de regie van het Drachtster LyceumTheater in handen heeft.

Het stuk, een bewerking van 'They Both Die At The End’ van Adam Silvera, vertelt over Mateo en Rufus. Kort na middernacht worden zij gebeld door 0800-sterfmelding. Dit kan maar één ding betekenen: vandaag is de laatste dag van hun leven. Ze kennen elkaar niet, hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar beiden zijn ze door omstandigheden alleen, en ze hebben behoefte aan een nieuwe vriend op hun Einddag. Gelukkig is daar een app voor, de 'Last Friend app’, en daar ontmoeten Rufus en Mateo elkaar. Ze besluiten elkaars laatste vriend te worden, om nog één keer te knallen en hun laatste dag ECHT te leven.

Na maandenlang hard werken, kon het stuk eindelijk in De Lawei opgevoerd worden. Het was dan ook een spektakel om te zien: fantastisch toneelspel, swingende live muziek van de band en zangers, prachtige dans, een schitterend lichtplan en decorstukken die het stuk de juiste sfeer gaven. Ook de grime en het kapwerk werden door leerlingen gedaan.

(Oud)leerlingen, (oud)medewerkers van Het Drachtster Lyceum en natuurlijk familie en vrienden van leerlingen hebben van de 100e voorstelling genoten.