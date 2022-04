Bewoonster Tiny Mulder opent zebrapad in Drachten

wo 13 april 2022 17.57 uur

DRACHTEN - Tiny Mulder, een bewoonster van de Serviceflat, opende woensdag - samen met wethouder Maria Le Roy - het nieuwe zebrapad op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Het zebrapad zorgt voor een veilige oversteekplaats voor de bewoners van de Serviceflat naar Sûnenz bij zorglocatie Neibertilla.

De bewoners van de Serviceflat gaven eerder via een petitie aan graag een voetgangers-oversteekplaats te willen over de Burgemeester Wuiteweg. De oversteek vanaf de Serviceflat naar Sûnenz voelde voor de bewoners niet veilig. Het heeft even geduurd maar uiteindelijk ligt het zebrapad op zijn plek.

Middengeleider als rustpunt

De Burgemeester Wuiteweg is een drukke doorgangsroute. Het zebrapad moet daarom midden op het wegvak goed vormgegeven worden. Rekening houdend met de oudere gebruikers van deze oversteek is gekozen voor een middengeleider op het zebrapad. Voetgangers kunnen dan, via het zebrapad, in twee keer oversteken. De middengeleider werkt als rustpunt ondanks dat voetgangers voorrang hebben op een zebrapad.

Aannemer Jansma B.V. uit Drachten heeft het zebrapad aangelegd.