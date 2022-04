Auto gestolen bij inbraak in Rottevalle

wo 13 april 2022 17.44 uur

ROTTEVALLE - Een Alfa Romeo Giulia is zondagnacht gestolen bij een inbraak in een woning aan de Buorren in Rottevalle. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Bij deze inbraak is nog niet geheel duidelijk wat er allemaal gestolen is uit de woning. Wat wel meteen duidelijk was, is dat er een auto gestolen is. Het gaat om een grijze Alfa Romeo Giulia met kenteken ND-930-H.

Heeft u iets gehoord/gezien of informatie aangaande deze woninginbraak? Bel dan de politie via 0900-8844.