Inloopochtend voor Oekraïners in Bibliotheek Drachten

ma 11 april 2022 16.33 uur

DRACHTEN - Voor iedereen die vanuit Oekraïne gevlucht is en momenteel in of rond Drachten verblijft, wordt er iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur een samenkomst georganiseerd in Bibliotheek Drachten. Tijdens de inloopochtend helpen Oekraïense vrijwilligers graag met alle zaken die geregeld moeten worden. Zo kunnen ze helpen met het contact met de (lokale) overheid, en maken ze anderen graag wegwijs in de omgeving. Uiteraard is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en bij te praten.

In het Oekraïens:

Щовівторка з 10:00 до 12:00 українці проводять зустрічі у приміщенні бібліотеки за адресою …. Кожен, хто хоче поділитися своїми думками, емоціями, новинами, ідеями, бути корисним у цей непростий для нас з вами час, випити безкоштовну каву в душевній компанії – ми на вас з радістю чекаємо. Дякуємо керівництву бібліотеки, що надали нам місце, де кожен українець може знайти рідну душу. Це дуже цінно. Все буде Україна.

