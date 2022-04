Auto slipt A7 af en raakt vast in berm

zo 10 april 2022 17.25 uur

DRACHTEN - Op de A7 ter hoogte van Drachten is zondagmiddag een auto vast komen te zitten in de berm. Het voertuig voegde vanaf de N31 in op de A7 richting Heerenveen. Hierbij raakte deze door onbekende oorzaak in de slip en schoof vervolgens van de weg.

De auto kon niet meer zelfstandig uit de berm komen. Er moest een berger aan te pas komen om het voertuig weer los te trekken.